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Enflasyon rakamlarının ardından dolar tırmanışa geçti
Eylülde yüzde 19,58 olan enflasyon, ekimde yüzde 19,89’a yükselmesinin ardından tırmanışa geçen dolar 9,60’tan 9,77’ye kadar yükseldi.
Ekonomi 03.11.2021, 13:53 03.11.2021, 14:23
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla tırnanışa geçerek 9,77 seviyelerine kadar yükseldi.
Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,77'i gören dolar/TL, saat 14.21 itibariyle 9,68 seviyelerinde bulunuyor.
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