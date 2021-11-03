banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Enflasyon rakamlarının ardından dolar tırmanışa geçti

Eylülde yüzde 19,58 olan enflasyon, ekimde yüzde 19,89’a yükselmesinin ardından tırmanışa geçen dolar 9,60’tan 9,77’ye kadar yükseldi.

Ekonomi 03.11.2021, 13:53 03.11.2021, 14:23
Enflasyon rakamlarının ardından dolar tırmanışa geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla tırnanışa geçerek  9,77 seviyelerine kadar yükseldi. 

Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,77'i  gören dolar/TL, saat 14.21 itibariyle 9,68 seviyelerinde bulunuyor.

#eylül #ekim #Enflasyon
Yorumlar (0)
banner14
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?