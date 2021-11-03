Enflasyon rakamlarının ardından dolar tırmanışa geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla tırnanışa geçerek 9,77 seviyelerine kadar yükseldi.

Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,77'i gören dolar/TL, saat 14.21 itibariyle 9,68 seviyelerinde bulunuyor.