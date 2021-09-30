Enerji sektörünün geleceği ICCI’da şekilleniyor

Alanında ilklere ve yeniliklere imza atan ICCI’ın 2021 Dijital Konferansı dün başladı. İki gün boyunca sürecek konferansın birinci gününde T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in açılış konuşmasının ardından; “Enerji Üretiminin İklim Değişikliği Üzerindeki Rolü”, “Olağanüstü Dönemlerde Enerji Yönetimi”, “Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler”, “Biyo Kaynaklardan Enerji Üretiminin Önemi ve Geleceği”, “YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon”, “Enerji Tahkiminde Güncel Gelişmeler” ve Net-Sıfır Hedefi Oturumları kapsamında “2050 Net Zero Hedefinde Doğal Gazın Rolü” konuları işlendi.

2053 ‘YEŞİL KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ’ VİZYONUNA VURGU

ICCI 2021 Dijital Konferansı’nın ilk gününde; Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Jeotermal Enerji Derneği (JED) ve Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye'nin Yenilebilir Enerjinin Geleceği” oturumunda, jeotermal potansiyeline dikkat çekilerek öncelikle jeotermal kaynakların verimli ve doğru kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Çevreci, yerli ve dışa bağımlılığı azaltan bir kaynak olarak yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dünya’da güneş enerjisiyle üretilen kaynaklarda 650 bin MW’a ulaşıldığı, önümüzdeki üç-dört yıl içinde bunun yılda 250 bin MW’lara ulaşacağının öngörüldüğü, dolayısıyla güneş enerjisinin artık her sanayicinin çatısına koyabileceği bir yatırım aracı olduğu belirtildi.

Ayrıca oturumda, 2040 yılına kadar da neredeyse bütün dünya ülkelerinin deniz rüzgar santrallerini kullanılacağını ve ülkemiz de dahil en fazla elektrik üretiminin deniz üstü rüzgar santrallerinden karşılanmasının beklendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris İklim Anlaşması ile ilgili verdiği demecinde, Türkiye’nin 2053 vizyonunda en kritik hedeflerinden birinin ‘iklim değişikliği’ olduğuna vurgu yapmasının ve “Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız” diye açıklamasının enerji sektörünün ana gündemi olduğu belirtildi.

Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel ise konferansın 29 Eylül’deki ilk gününü şöyle değerlendirdi: “Çok başarılı bir konferans geçiriyoruz. Sadece ilk günde 6 binin üzerinde izlenme trafiğimiz oldu. Çok üst düzey katılımcılarla enerji gündemini derinlemesine inceleme ve tartışma fırsatı bulduk. ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak, enerji sektörünün tüm paydaşlarını ICCI çatısı altında 28’inci kez buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. ICCI ülkenin enerji gündemini belirlemeye devam edecek.”

ICCI 2021 Dijital Konferansı 30 Eylül 2021 günü de 8 Oturum ve 37 üst düzey konuşmacı ile tüm gün sürecek. Global ölçekteki yüksek tecrübesi ve dünya enerji piyasasındaki trendlere ilişkin birikiminin verdiği güçle ICCI tarafından düzenlenen konferansa http://icci.com.tr/katilim-basvurusu/ adresinden başvurabilirsiniz.