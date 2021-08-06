En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0165593,08Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9302293,02İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0711432,31TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9217382,30Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0489562,03Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429041,99QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1206421,85Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1043641,80Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7477611,67Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,0130111,67





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