En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0700111,78Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103271,53Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0174651,53BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526191,53NN Hay. Em. Altın EYF0,0325401,53AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0541691,53Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0577661,52Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0554431,52Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0164111,51Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0522551,50





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)