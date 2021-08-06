En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,14 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,12 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018653-0,25AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019057-0,14ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021217-0,12Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,053164-0,11Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019879-0,11VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,046786-0,10Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020602-0,09Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079301-0,09Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043173-0,08VEM Borçlanma Araçları EYF0,027403-0,08



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

