Emtia piyasası geçen hafta zirvelere oynadı

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, şekerde 4 yılın, kurşunda 3 yılın, Brent petrolde ve doğal gazda 2,5 yılın en yüksek seviyeleri görüldü.

Talebe yönelik artışla geçen hafta emtia piyasasında yükselişler kaydedildi. Dolara olan talebin artması ve Kovid-19'un delta varyantına ilişkin endişelerle bazı emtialarda düşüş görülmesine karşın bu durum emtia piyasasındaki pozitif seyri genel anlamda etkilemedi.

Analistler, genel olarak küresel ekonomide iyileşme olacağına dair güçlü beklentilerle endüstriyel ürünlere olan talebin arttığını, bu durumun emtia talebini de pozitif etkilediğini ifade etti.

Geçen hafta şekerde 0,1849 dolarla Mart 2017, kurşunda 1,0616 dolarla 3 yılın, Brent petrolde 76,55 dolarla Ekim 2018 ve doğal gazda 3,814 dolarla Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Tarım emtiaları arasında yer alan şeker de yatırımcısını sevindirdi. Geçen hafta şeker yüzde 3,6, kurşun yüzde 3, Brent petrol yüzde 0,7 ve doğal gaz yatırımcısına yüzde 4,3 kazandırdı.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve Brezilya'daki hava koşulları şeker fiyatlarını olumlu etkiledi. Altyapı yatırımlarının artacağına yönelik güçlü öngörüler de baz metal fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Kurşun, en çok yükselen baz metallerden biri oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz'a ertelenmesi Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

Doğal gaz fiyatları da sıcak havanın hakim olması ve klimaya talebin artmasıyla yükseldi.

Mısır ve soya fasulyesindeki artışlar dikkati çekti

Tarım emtiaları arasında geçen hafta mısır ve soya fasulyesindeki artışlar dikkati çekerken, kahve, kakao ve pamuk yatırımcısını üzdü. Mısır yüzde 11,7, soya fasulyesi yüzde 10,2 ve buğday yüzde 1,9 değer kazandı, pamuk yüzde 0,3, kakao yüzde 2,5 ve kahve yüzde 3 değer kaybetti.

ABD'deki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle üretime yönelik endişeler, mısır fiyatlarında artışa neden olurken, önceki haftalarda kayda değer düşüşlerin görüldüğü soya fasulyesi, geçen hafta tepki alımlarıyla yükseldi.

ABD'deki sıcak hava, buğday fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Küresel ekonomilere yönelik artan endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı beklentiler, Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle ekonomilere yönelik artan tedirginlikler, kahve ve pamukta değer kaybını beraberinde getirdi.

"Mısırda Çin kaynaklı talep devam ediyor"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Kanada'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle üretime yönelik endişelerin arttığını, üretim tahminlerinde düşüş olduğunu, bu nedenle buğday fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Ergezen, "Mısır fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hayvan üreticilerinin yem olarak buğday kullanmaya başladığı haberlerini izliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'de mısır ekili alanların beklentilerin altında kalmasıyla mısır fiyatlarında son 10 yılın en yüksek artışının gerçekleştiğini, Brezilya'daki soğuk hava nedeniyle de mısır üretiminin beklentilerin altında kalabileceğine yönelik endişeler olduğunu aktaran Ergezen, mısırda Çin kaynaklı talebin devam ettiğini söyledi.

Şeker fiyatlarındaki yükselişe dikkati çeken Ergezen, şunları kaydetti:

"Brezilya'da soğuk hava nedeniyle şeker kamışı tarlalarının ekilememesinden endişe ediliyor. Havalar düzeldi fakat rekolte üzerindeki etkisi önümüzdeki günlerde anlaşılacak. Brezilya, haziran ayında 2,75 milyon ton şeker ihraç etti. Önceki yıla göre artış var. Petrol fiyatlarında yaşanan artış, şeker fiyatlarını da destekliyor.

Etanol üretiminde artış var. Şeker kamışı, etanol üretimi için kullanılan ham maddelerden biri. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimi tercih etmesine neden oluyor. Brezilya, dünyanın en büyük şeker üreticisi. Bu nedenle yatırımcıların özellikle dolar/Brezilya reali paritesini yakından takip etmesinde fayda var."