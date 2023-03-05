Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilte Derneğinden (ODMD) alınan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 arttı.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 44,3 artarak 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 yükselişle 35 bin 847 oldu.