Elektrikli araçların kornası Bursa’dan

Kentte 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan firma, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 110 milyon kornanın yüzde 80’ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı. Çin’de de yatırım yapan ve sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden firma, aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 2018’de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı. Son dönemde dünyanın önemli elektrikli araç üreticilerine tedarikçi olan Seger AŞ’nin Yönetim Kurumu Başkanı Selim Baykal, “Elektrikli araçlarda pazar payı olarak bir numarayız. Bu payımızı daha da artırmayı, ürünlerimizi daha çok firmayla buluşturmayı planlıyoruz. Uzayda bile tek de olsa ürünümüz bulunuyor” dedi.

