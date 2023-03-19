Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinre göre, geçen yılın şubat ayında 1 milyar 173 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2023'ün aynı döneminde 1 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, şubatta en fazla ihracat 125,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 117,2 milyon dolarla Almanya ve 81,2 milyon dolarla Rusya takip etti. Rusya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 145,9 artması dikkati çekti.

Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında, yüzde 307,7 artış ve 33,1 milyon dolarla Ukrayna, yüzde 53,9 artış ve 37,2 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 49 artış ve 38,6 milyon dolarla ABD, yüzde 39,2 artış ve 53,1 milyon dolarla Irak öne çıktı.