Elektrik-elektronik sektöründen mayısta 1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinre göre, geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 98 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde 1 milyar 68 milyon dolar oldu.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, mayısta en fazla ihracat 112,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sektörün Birleşik Krallık'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 azaldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 13,5 artış ve 104,1 milyon dolarla Almanya, yüzde 19,4 düşüş ve 58,8 milyon dolarla Fransa, yüzde 14,2 artış ve 53,7 milyon dolarla İspanya takip etti.

Rusya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62,3 artarak 31,8 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında, yüzde 42,6 artış ve 35,3 milyon dolarla Polonya, yüzde 59,2 artış ve 27,9 milyon dolarla Bulgaristan, yüzde 70,5 artış ve 17,8 milyon dolarla Azerbaycan öne çıktı.

Kayseri'nin elektrik-elektronik ihracatında yüzde 93,5 artış

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2021'in mayıs ayında AB ülkelerine 485,2 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,3 artışla bölgeye 496,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, 155,1 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yapılan elektrik-elektronik ihracatının yüzde 29,9 artışla 102,3 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Sektörün Orta Doğu ülkelerine yaptığı ihracat ise yüzde 14 artışla 118,9 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 519,3 milyon dolarla mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 165,6 milyon dolarla Manisa, 63,8 milyon dolarla Denizli ve 61 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

Elektrik-elektronik ihracatını artıran iller arasında yüzde 50,3 artış ve 55,6 milyon dolarla İzmir ile yüzde 93,5 artış ve 46,3 milyon dolarla Kayseri öne çıktı.