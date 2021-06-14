Elektriğin ‘Çetin’ hali

Sanayi tesisleri, otel, hastane, iş merkezi ve sanayi bölgelerine elektrik, aydınlatma ve güvenlik sistemi imalatı gibi konularda sunduğu hizmetlerle sektöründe öncü oluyor. Güzin Abraş, Çetin Elektrik mühendislerinin bakım çalışmaları hakkındaki önerilerini yazdı.

GÜZİN ABRAŞ

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