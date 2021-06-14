banner8

banner6

Son Dakika

Elektriğin ‘Çetin’ hali

1979 yılında Çetin Öztunalı tarafından temeli atılan Çetin Elektrik Grup, mühendislik, taahhüt, bakım, imalat ve satış alanında gerçekleştirdiği başarılı işler ve uzman kadrosu ile başta Bursa olmak üzere Türkiye genelindeki firma ve kurumların tercihi oluyor.        

Ekonomi 14.06.2021, 23:39 14.06.2021, 23:47
Elektriğin ‘Çetin’ hali

Sanayi tesisleri, otel, hastane, iş merkezi ve sanayi bölgelerine elektrik, aydınlatma ve güvenlik sistemi imalatı gibi konularda sunduğu hizmetlerle sektöründe öncü oluyor. Güzin Abraş, Çetin Elektrik mühendislerinin bakım çalışmaları hakkındaki önerilerini yazdı.                       
GÜZİN ABRAŞ 

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

#Çetin Öztunalı #Çetin Elektrik Grup #GÜZİN ABRAŞ
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?