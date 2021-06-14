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Elektriğin ‘Çetin’ hali
1979 yılında Çetin Öztunalı tarafından temeli atılan Çetin Elektrik Grup, mühendislik, taahhüt, bakım, imalat ve satış alanında gerçekleştirdiği başarılı işler ve uzman kadrosu ile başta Bursa olmak üzere Türkiye genelindeki firma ve kurumların tercihi oluyor.
Ekonomi 14.06.2021, 23:39 14.06.2021, 23:47
Sanayi tesisleri, otel, hastane, iş merkezi ve sanayi bölgelerine elektrik, aydınlatma ve güvenlik sistemi imalatı gibi konularda sunduğu hizmetlerle sektöründe öncü oluyor. Güzin Abraş, Çetin Elektrik mühendislerinin bakım çalışmaları hakkındaki önerilerini yazdı.
GÜZİN ABRAŞ
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