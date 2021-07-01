Ekonomide temmuz ayı sıcak geçecek

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, temmuz itibarıyla ekonomide veri gündemi hareketlenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Temmuz Cuma günü haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Bakan Muş, Ankara Sanayi Odasının meclis toplantısında, haziran ayı ihracat rakamlarında rekor beklediklerini belirtmişti.

Mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar olmuştu. Söz konusu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değerine işaret etmişti.

Enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE mayısta aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önlerindeki en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz." demişti.

Elvan, temmuz ayından itibaren Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrar Komitesinin düzenli olarak aylık toplantılarına başlayacağını da duyurmuştu.

İşsizlik rakamları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK, mayısa ilişkin iş gücü istatistiklerini 12 Temmuz Pazartesi günü duyuracak.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükselmişti.

Salgının özel sektör üzerindeki etkileri bakımından TÜİK tarafından 13 Temmuz'da duyurulacak sanayi üretim, perakende satış endeks ve ciro endeksleri de yakından takip edilecek.

Faiz kararı 14 Temmuz'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 9 Temmuz'da açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Temmuz'da duyuracak.

KDV indirimi desteğinde süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Kovid-19 salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmıştı.

Kararla temmuz sonuna kadar iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve iş yeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına da devam edilmesi sağlanmıştı.

Ayrıca, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Sektör temsilcileri söz konusu kararları olumlu karşılıyor.

Temmuzda yeni destekler hayata geçirilecek

Bakan Elvan, ödeme güçlüğü çeken firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bunun için bankaların esas alacakları rehberleri hazırladıklarını ve bunu gelecek günlerde uygulamaya geçeceklerini bildirmişti.

Öte yandan Elvan, özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki firmaların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve teminat eksikliklerini gidermek için temmuz ayıyla birlikte Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli iki yeni mekanizmanın hayata geçeceği müjdesini vermişti.

Bunlardan ilkinin ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlanmasına yönelik olacağına işaret eden Elvan, "İkinci olarak küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız." demişti.

Elvan, ayrıca, "Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek." ifadelerini kullanmıştı.

Salgında yeni normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz itibarıyla salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ereceğini duyurmuştu.

Temmuzla başlayan normalleşme süreci ve aşılamanın hız kazanmasının ekonomiye canlılık katacağı öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle özellikle turizm sektöründe hareketliliğin artması bekleniyor.