Ekonomide gözler gelecek haftaya kilitlendi

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Pazartesi günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtmişti.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.

İhracat ve enflasyon

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmişti.

TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 artmıştı.

İşsizlik rakamları

Kovid-19 salgınının etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. İşsizlik rakamlarını, üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminlere göre açıklamaya başlayan TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Perşembe günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta, 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1, ocak-mart döneminde ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kovid-19'un özel sektör üzerindeki etkileri bakımından TÜİK tarafından 11 Haziran'da duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Haziran'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 14 Haziran'da açıklayacak.

Reform ve normalleşme gündemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takviminde de haziran ayı önem taşıyor. Takvim kapsamında haziran ayından önce yasalaşması gereken bazı düzenlemeleri içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi yeniden yapılandırılırken, adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirildi. Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program adı altında birleştirilecek. Öte yandan, reform paketi kapsamında yer alan yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan diğer düzenlemelere ilişkin de 30 Haziran'a kadar adım atılması bekleniyor.

Bu arada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde de 1 Haziran tarihi önem taşıyor. Restoran ve lokantalar başta olmak üzere pek çok ticari işletme 1 Haziran'dan itibaren daha aktif olarak faaliyete geçmeyi bekliyor. Konunun, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor.