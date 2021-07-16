Ekonomi diplomasisinde 'temmuz' trafiği

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yeni dönemle birlikte Türkiye'nin ekonomi yönetimi "yüz yüze diplomasi trafiğine" odaklandı.

Ülkenin önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerle temaslar yoğunlaşırken bazı büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 9-10 Temmuz'da Venedik'te düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Elvan, toplantı kapsamında, ilk olarak ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile bir araya geldi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Elvan, görüşmede hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çektiklerini ifade etti.

Ardından, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ile görüşen Elvan, söz konusu görüşmelerde de bu ülkelerle ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelirken bu görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

Bakan Elvan, ayrıca Arjantinli, Meksikalı, Singapurlu ve İngiliz mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yaptı.

Öte yandan, toplantı kapsamında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de bir araya gelen Elvan, G-20 Maliye Bakanları Toplantısı'nın son gününde, "Daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve daha yeşil bir ekonomi için sürdürülebilir finansın önemine dikkat çektik. Uluslararası vergi düzenlemeleri alanında ülkemizin pozisyonunu paylaştık." bilgisini verdi.

Yatırımcılara "ekonomi politikalarının yönü sağlam" mesajı

Temaslarını Ankara'da da sürdüren Elvan, Alman şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Elvan ayrıca farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluşarak reform programı, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve Yol Girişimi konularını masaya yatırdıklarını belirtti.

Görüşmelerde Türkiye'nin yatırım fırsatlarını aktaran Elvan, yatırımcılarla yakın temasta kalmayı son derece önemsediklerini bildirdi.

Bakan Muş'un temasları

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile 13 Temmuz'da Ankara'da görüştü. Muş, toplantı kapsamında Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylülde müzakerelerin başlatılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz'da Almanya'ya ziyarette bulunan Muş, burada Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, inşaat ve müteahhitlik ilişkileri ile üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek olası ortak projeler, AB'nin Türkiye'ye uygulamakta olduğu çelik önlemleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alındı.

Ekonomi diplomasisinde yüz yüze görüşme trafiğinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlanan ilerlemenin de etkisiyle gelecek dönemde daha da artması bekleniyor.