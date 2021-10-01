E-Ticaretin Gözü 2021’in Son Çeyreğinde

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2019 ve 2020 yıllarında internette en fazla alışverişin Kasım ayında yapıldığını; Kasım ayını Aralık ve Ekim ayının takip ettiğini anımsattı.

GÜNLÜK 5 MİLYON İŞLEM

2019 yılında 136 milyar liralık toplam e-ticaretin 45,6 milyar lirasının, 2020 yılında da 226,2 milyar liralık toplam e-ticaretin 75,3 milyar lirasının Ekim-Aralık döneminde yapıldığını, bu dönemde günlük işlem adedinin 3 milyonu aştığını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi:

“Kasım ayı başta olmak üzere son çeyrekte, e-ticarette yerel ve global kampanyalar yoğunlaşıyor. Özellikle bu yıl 26 Kasım’a denk gelecek dünyada Black Friday, Türkiye’de Efsane Cuma olarak düzenlenen kampanya ile e-ticaret zirve yapacak. 11.11 Bekarlar Günü, Yılbaşı alışverişleri de son çeyrekte e-ticaretin en yoğunlaştığı dönemler olacak. Bu yılın ilk 6 ayının verilerini açıklayan BKM’ye göre internetten kartla yapılan işlem adedi ve miktarında yüzde 65’lik artış yaşandı. Bu büyümenin son çeyrekte de sürmesini bekliyoruz. Ekim-Kasım döneminde günlük işlem adedi 5 milyona yaklaşacaktır.”

30 MİLYON MÜŞTERİ, 120 MİLYAR LİRA CİRO

Türk firmalarının kampanyalarını global şirketler gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne hatta bir haftaya yaydıklarının altını çizen Kayral, “Son çeyrekteki kampanyalara 30 milyonun üzerinde kişinin katılması, cironun 120 milyar lirayı aşması hedefleniyor. Ürünlerinde yüzde 70-80 indirim uygulayan siteler bile oluyor. Kampanya düzenleyen bu sitelere Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış oluyorlar” diye konuştu.

Kayral, son çeyrekteki kampanyaların Avantajix.com üzerinden takip edilebileceğini sözlerine ekledi.