Dün son bulan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde birçok yeni ekonomi ve geleceği konuşuldu

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel de özellikle nisan ayından bu yana perakendede işlerin umut verici olduğunu söyledi.

Öncel, bütün markaların yabancı alışveriş oranının çok üst noktaya çıktığını belirterek, yabancılara yönelik alışveriş turizminin ön plana çıkarılması gerektiğini anlattı.

Ham madde temininin en büyük sorunların başında geldiğine işaret eden Öncel, "Ham maddesiz kalmayalım, fiyatlar hiç umulmadık şekilde artacak diye düşünürken imalatçılar olarak stok yaptık ki fabrikalarımız durmasın. Ondan sonra baktık ki ham madde fiyatlarında gevşemeler meydana geldi. Kazandığımızı düşünürken kaybettiğimizi görmeye başladık ama öte yandan yurt dışı siparişlerimizde inanılmaz artış meydana geldi. Bu defa da kazanan tarafta yer aldık." diye konuştu.

Öncel, enerji fiyatlarında yaşanan artışlarına bağlı olarak tasarruf konusunda üyelerle yaptıkları anket çalışmasında, firmaların bu konuda dikkatli davrandıklarını gördüklerini kaydetti.

Üyelerin, mağazalarda soğutma ve ısıtmada tasarruf yapılmasını olumlu bulduğunu aktaran Öncel, neredeyse kira fiyatlarına yaklaşan elektrik ve enerji maliyetlerinin perakende sektörünün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini anlattı.

"Firma kültürü önemli"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ise her şeyde önce firma kültürünün önemli olduğunu, hangi boyutta dijital dönüşüm yapılırsa yapılsın insan sevk ve idaresi olmadan başarı sağlanamayacağını dile getirdi.

Özdilek, kendi bünyelerinde çalışanların kurumdaki ortalamalarının 10 yıl olduğunu aktararak, "Bu da bizim için sevindirici çünkü öğrettiğiniz şeyin sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için kesinlikle bilgi lazım." şeklinde konuştu.

Kurumlarında yaklaşık 8 bin kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Özdilek, bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olabilmesi için SAP sisteminin gerekli olduğunu vurguladı.

Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış, çalışan yaş ortalamalarının 30 olduğunu belirterek, yeni neslin fırsat verildiğinde neler yapabildiklerinin görüldüğünü vurguladı.

Salgın sonrasında kimsenin eski ticari standartları ve düzeni beklememesi gerektiğinin altını çizen Atış, firmalara kendilerini revize edip diri tutması ve her gün değişikliğe ayak uydurması tavsiyesinde bulundu.

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş ise "Sadece Türkiye özelinde baktığımız zaman çok yeni bir araştırma diyor ki 2035 yılında Türkiye'de metaverse ekonomisinin yıllık gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yüzde 1,3 ila 2,4 arasında olacak. Yaklaşık 19,9 ila 37,5 milyar dolarlık yıllık ölçeklerden bahsediyoruz." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin ikinci gününde, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç'ın moderatörlüğündeki "Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech'lerin Rolü" oturumunda Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez, Papara Üst Yöneticisi Emre Kenci ve Yükselen Çelik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk birer konuşma yaptı.

İki gün boyunca 13 oturumun gerçekleştiği zirve, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.