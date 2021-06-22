Dövizde son durum...Hareketlilik devam ediyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7695'ten tamamladı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: