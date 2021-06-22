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Dövizde son durum...Hareketlilik devam ediyor
Ekonomi 22.06.2021, 17:52 22.06.2021, 17:59
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7695'ten tamamladı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,7630
|8,7640
|8,6660
|8,6670
|Avro
|10,4440
|10,4450
|10,3270
|10,3280
|Sterlin
|12,1660
|12,2270
|12,0300
|12,0900
|İsviçre Frangı
|9,5200
|9,5680
|9,4040
|9,4510
|ANKARA
|ABD Doları
|8,7330
|8,8130
|8,6360
|8,7160
|Avro
|10,4040
|10,4840
|10,2870
|10,3670
|Sterlin
|12,1060
|12,3160
|11,9700
|12,1800
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