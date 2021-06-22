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Dövizde son durum...Hareketlilik devam ediyor

Ekonomi 22.06.2021, 17:52 22.06.2021, 17:59
Dövizde son durum...Hareketlilik devam ediyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7695'ten tamamladı.

 

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,7630 8,7640 8,6660 8,6670
Avro 10,4440 10,4450 10,3270 10,3280
Sterlin 12,1660 12,2270 12,0300 12,0900
İsviçre Frangı 9,5200 9,5680 9,4040 9,4510
ANKARA
ABD Doları 8,7330 8,8130 8,6360 8,7160
Avro 10,4040 10,4840 10,2870 10,3670
Sterlin 12,1060 12,3160 11,9700 12,1800

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