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Dövizde son durum...

ABD'den gelen istihdam verileriyle 8,70'in üzerine çıkan dolar/TL, haftanın son işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla düşüşe geçti.

Ekonomi 04.06.2021, 12:35 04.06.2021, 13:26
Dövizde son durum...

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6940 8,6950
Avro 10,5340 10,5350
Sterlin 12,2110 12,2730
ANKARA
ABD Doları 8,6640 8,7440
Avro 10,4940 10,5740
Sterlin 12,1510 12,3610

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