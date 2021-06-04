Dövizde son durum...

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6940 8,6950 Avro 10,5340 10,5350 Sterlin 12,2110 12,2730 ANKARA ABD Doları 8,6640 8,7440 Avro 10,4940 10,5740 Sterlin 12,1510 12,3610