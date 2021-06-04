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Dövizde son durum...
ABD'den gelen istihdam verileriyle 8,70'in üzerine çıkan dolar/TL, haftanın son işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla düşüşe geçti.
Ekonomi 04.06.2021, 12:35 04.06.2021, 13:26
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,6940
|8,6950
|Avro
|10,5340
|10,5350
|Sterlin
|12,2110
|12,2730
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6640
|8,7440
|Avro
|10,4940
|10,5740
|Sterlin
|12,1510
|12,3610
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