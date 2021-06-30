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Dövizde güncel son durum...
Ekonomi 30.06.2021, 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin,17:00 itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İSTANBUL
ABD Doları Alış 8,6770 Satış 8,6780 Avro Alış 10,2880 Satış 10,2890
Sterlin Satış 11,9700 Satış 12,0300
ANKARA
ABD Doları Alış 8,6470 Satış 8,7270 Avro Alış 10,2480 Satış 10,3280
Sterlin Alış 11,9100 Satış 12,1200
Öte yandan Kapalıçarşıda altında son durum şöyle:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 491,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 491,20 liradan işlem gördü.
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