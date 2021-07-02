Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6720 8,6730 8,6970 8,6980 Avro 10,2870 10,2880 10,2920 10,2930 Sterlin 11,9270 11,9870 11,9530 12,0120 İsviçre Frangı 9,3470 9,3950 9,3850 9,4320 ANKARA ABD Doları 8,6420 8,7220 8,6670 8,7470 Avro 10,2470 10,3270 10,2520 10,3320 Sterlin 11,8670 12,0770 11,8930 12,1030

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 498,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 807,00 lira, Cumhuriyet altını 3.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 498,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: