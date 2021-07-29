Son Dakika
Döviz ve altında son durum...
Ekonomi 29.07.2021, 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5650
|8,5660
|8,4940
|8,4950
|Avro
|10,0960
|10,0970
|10,0940
|10,0950
|Sterlin
|11,8630
|11,9200
|11,8720
|11,9190
|İsviçre Frangı
|9,3450
|9,3970
|9,3620
|9,4200
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5330
|8,6220
|8,4720
|8,5280
|Avro
|10,0590
|10,1420
|10,0570
|10,1400
|Sterlin
|11,8100
|11,9500
|11,8190
|11,9590
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.
34
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız