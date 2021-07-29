Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5650 8,5660 8,4940 8,4950 Avro 10,0960 10,0970 10,0940 10,0950 Sterlin 11,8630 11,9200 11,8720 11,9190 İsviçre Frangı 9,3450 9,3970 9,3620 9,4200 ANKARA ABD Doları 8,5330 8,6220 8,4720 8,5280 Avro 10,0590 10,1420 10,0570 10,1400 Sterlin 11,8100 11,9500 11,8190 11,9590

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.