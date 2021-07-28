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Döviz ve altında son durum...
Ekonomi 28.07.2021, 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5700
|8,5710
|8,5650
|8,5660
|Avro
|10,1240
|10,1250
|10,0960
|10,0970
|Sterlin
|11,8390
|11,8960
|11,8630
|11,9200
|İsviçre Frangı
|9,3670
|9,4130
|9,3450
|9,3970
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5420
|8,6270
|8,5330
|8,6220
|Avro
|10,0870
|10,1710
|10,0590
|10,1420
|Sterlin
|11,7800
|12,0000
|11,8100
|11,9500
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 494,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.277,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 494,20 liradan işlem gördü.
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