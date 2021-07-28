banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Döviz ve altında son durum...

Ekonomi 28.07.2021, 17:39
Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5700 8,5710 8,5650 8,5660
Avro 10,1240 10,1250 10,0960 10,0970
Sterlin 11,8390 11,8960 11,8630 11,9200
İsviçre Frangı 9,3670 9,4130 9,3450 9,3970
ANKARA
ABD Doları 8,5420 8,6270 8,5330 8,6220
Avro 10,0870 10,1710 10,0590 10,1420
Sterlin 11,7800 12,0000 11,8100 11,9500

 Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 494,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.277,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 494,20 liradan işlem gördü.

Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?