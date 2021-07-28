Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5700 8,5710 8,5650 8,5660 Avro 10,1240 10,1250 10,0960 10,0970 Sterlin 11,8390 11,8960 11,8630 11,9200 İsviçre Frangı 9,3670 9,4130 9,3450 9,3970 ANKARA ABD Doları 8,5420 8,6270 8,5330 8,6220 Avro 10,0870 10,1710 10,0590 10,1420 Sterlin 11,7800 12,0000 11,8100 11,9500

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 494,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.277,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 494,20 liradan işlem gördü.