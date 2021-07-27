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Döviz ve altında son durum...
Ekonomi 27.07.2021, 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5650
|8,5660
|8,5700
|8,5710
|Avro
|10,1140
|10,1150
|10,1240
|10,1250
|Sterlin
|11,7340
|11,7910
|11,8390
|11,8960
|İsviçre Frangı
|9,3420
|9,3880
|9,3670
|9,4130
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5370
|8,6170
|8,5420
|8,6270
|Avro
|10,0470
|10,1510
|10,1470
|10,2510
|Sterlin
|11,6750
|11,8850
|11,7800
|12,0000
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 494 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.276,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 494,00 liradan işlem gördü.
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