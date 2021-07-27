Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5650 8,5660 8,5700 8,5710 Avro 10,1140 10,1150 10,1240 10,1250 Sterlin 11,7340 11,7910 11,8390 11,8960 İsviçre Frangı 9,3420 9,3880 9,3670 9,4130 ANKARA ABD Doları 8,5370 8,6170 8,5420 8,6270 Avro 10,0470 10,1510 10,1470 10,2510 Sterlin 11,6750 11,8850 11,7800 12,0000

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 494 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.276,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 494,00 liradan işlem gördü.