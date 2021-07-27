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Döviz ve altında son durum...

Ekonomi 27.07.2021, 17:47
Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5650 8,5660 8,5700 8,5710
Avro 10,1140 10,1150 10,1240 10,1250
Sterlin 11,7340 11,7910 11,8390 11,8960
İsviçre Frangı 9,3420 9,3880 9,3670 9,4130
ANKARA
ABD Doları 8,5370 8,6170 8,5420 8,6270
Avro 10,0470 10,1510 10,1470 10,2510
Sterlin 11,6750 11,8850 11,7800 12,0000

 Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 494 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.276,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 494,00 liradan işlem gördü.

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