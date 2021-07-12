Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6590 8,6600 8,6330 8,6340 Avro 10,2790 10,2800 10,2420 10,2430 Sterlin 11,9770 12,0370 11,9470 12,0080 İsviçre Frangı 9,4390 9,4860 9,4070 9,4540 ANKARA ABD Doları 8,6290 8,7090 8,6030 8,6830 Avro 10,2390 10,3190 10,2020 10,2820 Sterlin 11,9170 12,1270 11,8870 12,0970

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 497,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 497,70 liradan işlem gördü.