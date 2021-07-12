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Döviz ve altında son durum

Ekonomi 12.07.2021, 17:30 12.07.2021, 17:34
Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

İSTANBUL

Alış

Satış

Alış

Satış

ABD Doları

8,6590

8,6600

8,6330

8,6340

Avro

10,2790

10,2800

10,2420

10,2430

Sterlin

11,9770

12,0370

11,9470

12,0080

İsviçre Frangı

9,4390

9,4860

9,4070

9,4540

ANKARA

ABD Doları

8,6290

8,7090

8,6030

8,6830

Avro

10,2390

10,3190

10,2020

10,2820

Sterlin

11,9170

12,1270

11,8870

12,0970

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 497,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 497,70 liradan işlem gördü.

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