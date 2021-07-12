Döviz ve altında son durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
İSTANBUL
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,6590
|
8,6600
|
8,6330
|
8,6340
|
Avro
|
10,2790
|
10,2800
|
10,2420
|
10,2430
|
Sterlin
|
11,9770
|
12,0370
|
11,9470
|
12,0080
|
İsviçre Frangı
|
9,4390
|
9,4860
|
9,4070
|
9,4540
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
8,6290
|
8,7090
|
8,6030
|
8,6830
|
Avro
|
10,2390
|
10,3190
|
10,2020
|
10,2820
|
Sterlin
|
11,9170
|
12,1270
|
11,8870
|
12,0970
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 497,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 497,70 liradan işlem gördü.