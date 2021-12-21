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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Döviz ve altında düşüş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla hızla gerileyen döviz kurları yeni işlem günün de düşüşünü sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 11,18, euro ise 12,92 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde altının gram fiyatı ise 642,02'dan seyrediyor.
Ekonomi 21.12.2021, 09:21
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