banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Döviz ve altın piyasasında son durum...

Ekonomi 05.08.2021, 17:58
Döviz ve altın piyasasında son durum...

 İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4390 8,4400 8,5390 8,5400
Avro 10,0390 10,0400 10,1190 10,1200
Sterlin 11,7200 11,7700 11,8300 11,8800
İsviçre Frangı 9,3459 9,3527 9,4097 9,4179
ANKARA
ABD Doları 8,4100 8,4700 8,5100 8,5700
Avro 10,0000 10,0700 10,0800 10,1500
Sterlin 11,6700 11,8700 11,7800 11,9800

Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde işlem gördü:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 493,90 liradan işlem gördü.

Yorumlar (0)
37
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?