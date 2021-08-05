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Döviz ve altın piyasasında son durum...
Ekonomi 05.08.2021, 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4390
|8,4400
|8,5390
|8,5400
|Avro
|10,0390
|10,0400
|10,1190
|10,1200
|Sterlin
|11,7200
|11,7700
|11,8300
|11,8800
|İsviçre Frangı
|9,3459
|9,3527
|9,4097
|9,4179
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4100
|8,4700
|8,5100
|8,5700
|Avro
|10,0000
|10,0700
|10,0800
|10,1500
|Sterlin
|11,6700
|11,8700
|11,7800
|11,9800
Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde işlem gördü:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 493,90 liradan işlem gördü.
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