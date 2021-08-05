Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,4390 8,4400 8,5390 8,5400 Avro 10,0390 10,0400 10,1190 10,1200 Sterlin 11,7200 11,7700 11,8300 11,8800 İsviçre Frangı 9,3459 9,3527 9,4097 9,4179 ANKARA ABD Doları 8,4100 8,4700 8,5100 8,5700 Avro 10,0000 10,0700 10,0800 10,1500 Sterlin 11,6700 11,8700 11,7800 11,9800

Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde işlem gördü:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 493,90 liradan işlem gördü.