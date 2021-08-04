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Döviz ve altın piyasasında son durum...

Ekonomi 04.08.2021, 17:38
Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4375 8,4385 8,4390 8,4400
Avro 10,0187 10,0197 10,0390 10,0400
Sterlin 11,6772 11,7272 11,7200 11,7700
İsviçre Frangı 9,3390 9,3460 9,3459 9,3527
ANKARA
ABD Doları 8,4085 8,4685 8,4100 8,4700
Avro 9,9797 10,0497 10,0000 10,0700
Sterlin 11,6272 11,8272 11,6700 11,8700

Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şöyle:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 492,60 liradan işlem gördü.

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