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Döviz ve altın piyasasında son durum...
Ekonomi 04.08.2021, 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4375
|8,4385
|8,4390
|8,4400
|Avro
|10,0187
|10,0197
|10,0390
|10,0400
|Sterlin
|11,6772
|11,7272
|11,7200
|11,7700
|İsviçre Frangı
|9,3390
|9,3460
|9,3459
|9,3527
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4085
|8,4685
|8,4100
|8,4700
|Avro
|9,9797
|10,0497
|10,0000
|10,0700
|Sterlin
|11,6272
|11,8272
|11,6700
|11,8700
Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şöyle:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 492,60 liradan işlem gördü.
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