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Döviz ve altın piyasasında son durum

Ekonomi 09.07.2021, 12:52
Döviz ve altın piyasasında son durum

 İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6820 8,6830
Avro 10,2770 10,2780
Sterlin 11,9140 11,9740
ANKARA
ABD Doları 8,6520 8,7320
Avro 10,2370 10,3170
Sterlin 11,8540 12,0640

  İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.334,00 lira oldu.

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