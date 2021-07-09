Döviz ve altın piyasasında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6820 8,6830 Avro 10,2770 10,2780 Sterlin 11,9140 11,9740 ANKARA ABD Doları 8,6520 8,7320 Avro 10,2370 10,3170 Sterlin 11,8540 12,0640

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.334,00 lira oldu.