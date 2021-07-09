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Döviz ve altın piyasasında son durum
Ekonomi 09.07.2021, 12:52
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,6820
|8,6830
|Avro
|10,2770
|10,2780
|Sterlin
|11,9140
|11,9740
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6520
|8,7320
|Avro
|10,2370
|10,3170
|Sterlin
|11,8540
|12,0640
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.334,00 lira oldu.
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