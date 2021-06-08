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Döviz kurunda günün son durumu

Ekonomi 08.06.2021, 17:40
Döviz kurunda günün son durumu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,6290 8,6300 8,6030 8,6040
Avro 10,5140 10,5150 10,4770 10,4780
Sterlin 12,1990 12,2600 12,1270 12,1890
İsviçre Frangı 9,5840 9,6320 9,5730 9,6210
ANKARA
ABD Doları 8,5990 8,6790 8,5730 8,6530
Avro 10,4740 10,5540 10,4370 10,5170
Sterlin 12,1390 12,3490 12,0670 12,2770

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