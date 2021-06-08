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Döviz kurunda günün son durumu
Ekonomi 08.06.2021, 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6290
|8,6300
|8,6030
|8,6040
|Avro
|10,5140
|10,5150
|10,4770
|10,4780
|Sterlin
|12,1990
|12,2600
|12,1270
|12,1890
|İsviçre Frangı
|9,5840
|9,6320
|9,5730
|9,6210
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5990
|8,6790
|8,5730
|8,6530
|Avro
|10,4740
|10,5540
|10,4370
|10,5170
|Sterlin
|12,1390
|12,3490
|12,0670
|12,2770
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