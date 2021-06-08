Döviz kurunda günün son durumu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6290 8,6300 8,6030 8,6040 Avro 10,5140 10,5150 10,4770 10,4780 Sterlin 12,1990 12,2600 12,1270 12,1890 İsviçre Frangı 9,5840 9,6320 9,5730 9,6210 ANKARA ABD Doları 8,5990 8,6790 8,5730 8,6530 Avro 10,4740 10,5540 10,4370 10,5170 Sterlin 12,1390 12,3490 12,0670 12,2770