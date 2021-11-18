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Döviz kurlarında tarihi gün: Dolar 11TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın 100 baz faiz puan indirimi sonrası rekor yenileyen dolar 11 TL bandını da aştı. Saat 16.16 itibariyle dolar 11.0775 seviyelerinde.

Ekonomi 18.11.2021, 16:14 18.11.2021, 16:46
Döviz kurlarında tarihi gün: Dolar 11TL'yi aştı

 Güne 10,6407 ile başlayan dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmesinin ardından 11.0775 seviyelerine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. 

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