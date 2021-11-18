Son Dakika
Döviz kurlarında tarihi gün: Dolar 11TL'yi aştı
Merkez Bankası'nın 100 baz faiz puan indirimi sonrası rekor yenileyen dolar 11 TL bandını da aştı. Saat 16.16 itibariyle dolar 11.0775 seviyelerinde.
Ekonomi 18.11.2021, 16:14 18.11.2021, 16:46
Güne 10,6407 ile başlayan dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmesinin ardından 11.0775 seviyelerine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021