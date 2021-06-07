Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6790 8,6800 Avro 10,5490 10,5500 Sterlin 12,2000 12,2500 ANKARA ABD Doları 8,6500 8,7100 Avro 10,5100 10,5800 Sterlin 12,1500 12,3500