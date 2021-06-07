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Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, haftanın ilk gününde başladı

Ekonomi 07.06.2021, 09:52 07.06.2021, 09:56
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları  8,6790 8,6800
Avro 10,5490 10,5500
Sterlin 12,2000 12,2500
ANKARA
ABD Doları 8,6500 8,7100
Avro 10,5100 10,5800
Sterlin 12,1500 12,3500

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