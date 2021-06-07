Döviz kurlarında son durum

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, haftanın ilk gününde başladı
Ekonomi 07.06.2021, 09:52 07.06.2021, 09:56
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,6790
|8,6800
|Avro
|10,5490
|10,5500
|Sterlin
|12,2000
|12,2500
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6500
|8,7100
|Avro
|10,5100
|10,5800
|Sterlin
|12,1500
|12,3500
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