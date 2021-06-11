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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 11.06.2021, 17:43
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE                            CUMA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4690 8,4700 8,3990 8,4000
Avro 10,3290 10,3300 10,1690 10,1700
Sterlin 11,9400 11,9900 11,8100 11,8600
İsviçre Frangı 9,4599 9,4626 9,3385 9,3431
ANKARA
ABD Doları 8,4400 8,5000 8,3700 8,4300
Avro 10,2900 10,3600 10,1300 10,2000
Sterlin 11,8900 12,0900 11,7600 11,9600

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