Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,4690 8,4700 8,3990 8,4000 Avro 10,3290 10,3300 10,1690 10,1700 Sterlin 11,9400 11,9900 11,8100 11,8600 İsviçre Frangı 9,4599 9,4626 9,3385 9,3431 ANKARA ABD Doları 8,4400 8,5000 8,3700 8,4300 Avro 10,2900 10,3600 10,1300 10,2000 Sterlin 11,8900 12,0900 11,7600 11,9600