Son Dakika
Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 11.06.2021, 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4690
|8,4700
|8,3990
|8,4000
|Avro
|10,3290
|10,3300
|10,1690
|10,1700
|Sterlin
|11,9400
|11,9900
|11,8100
|11,8600
|İsviçre Frangı
|9,4599
|9,4626
|9,3385
|9,3431
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4400
|8,5000
|8,3700
|8,4300
|Avro
|10,2900
|10,3600
|10,1300
|10,2000
|Sterlin
|11,8900
|12,0900
|11,7600
|11,9600
25
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız