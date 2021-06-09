Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6030 8,6040 8,5690 8,5700 Avro 10,4770 10,4780 10,4690 10,4700 Sterlin 12,1270 12,1890 12,0700 12,1200 İsviçre Frangı 9,5730 9,6210 9,5972 9,6047 ANKARA ABD Doları 8,5730 8,6530 8,5400 8,6000 Avro 10,4370 10,5170 10,4300 10,5000 Sterlin 12,0670 12,2770 12,0200 12,2200