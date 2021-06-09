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Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 09.06.2021, 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6030
|8,6040
|8,5690
|8,5700
|Avro
|10,4770
|10,4780
|10,4690
|10,4700
|Sterlin
|12,1270
|12,1890
|12,0700
|12,1200
|İsviçre Frangı
|9,5730
|9,6210
|9,5972
|9,6047
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5730
|8,6530
|8,5400
|8,6000
|Avro
|10,4370
|10,5170
|10,4300
|10,5000
|Sterlin
|12,0670
|12,2770
|12,0200
|12,2200
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