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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 09.06.2021, 17:08
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL         Alış             Satış Alış                 Satış              
ABD Doları 8,6030 8,6040 8,5690 8,5700
Avro 10,4770 10,4780 10,4690 10,4700
Sterlin 12,1270 12,1890 12,0700 12,1200
İsviçre Frangı 9,5730 9,6210 9,5972 9,6047
ANKARA
ABD Doları 8,5730 8,6530 8,5400 8,6000
Avro 10,4370 10,5170 10,4300 10,5000
Sterlin 12,0670 12,2770 12,0200 12,2200

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