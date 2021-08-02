Döviz kurlarında son durum

stanbul serbest piyasada dolar 8,4790 liradan, avro 10,0650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4770 liradan alınan dolar, 8,4790 liradan satılıyor. 10,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0650 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9970 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: