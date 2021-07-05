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Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 05.07.2021, 17:41 05.07.2021, 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6970
|8,6980
|8,6670
|8,6680
|Avro
|10,2920
|10,2930
|10,2830
|10,2840
|Sterlin
|11,9530
|12,0120
|11,9680
|12,0280
|İsviçre Frangı
|9,3850
|9,4320
|9,3750
|9,4220
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6670
|8,7470
|8,6370
|8,7170
|Avro
|10,2520
|10,3320
|10,2430
|10,3230
|Sterlin
|11,8930
|12,1030
|11,9080
|12,1180
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 498,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.301,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 498,00 liradan işlem gördü.
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