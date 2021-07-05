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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 05.07.2021, 17:41 05.07.2021, 17:56
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,6970 8,6980 8,6670 8,6680
Avro 10,2920 10,2930 10,2830 10,2840
Sterlin 11,9530 12,0120 11,9680 12,0280
İsviçre Frangı 9,3850 9,4320 9,3750 9,4220
ANKARA
ABD Doları 8,6670 8,7470 8,6370 8,7170
Avro 10,2520 10,3320 10,2430 10,3230
Sterlin 11,8930 12,1030 11,9080 12,1180

 

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 498,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.301,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 498,00 liradan işlem gördü.

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