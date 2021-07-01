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Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 01.07.2021, 17:39 01.07.2021, 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6770
|8,6780
|8,6720
|8,6730
|Avro
|10,2880
|10,2890
|10,2870
|10,2880
|Sterlin
|11,9700
|12,0300
|11,9270
|11,9870
|İsviçre Frangı
|9,3540
|9,4010
|9,3470
|9,3950
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6470
|8,7270
|8,6420
|8,7220
|Avro
|10,2480
|10,3280
|10,2470
|10,3270
|Sterlin
|11,9100
|12,1200
|11,8670
|12,0770
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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