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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 01.07.2021, 17:39 01.07.2021, 17:55
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA   

PERŞEMBE   
İSTANBUL Alış                   Satış                 Alış Satış         
ABD Doları 8,6770 8,6780 8,6720 8,6730
Avro 10,2880 10,2890 10,2870 10,2880
Sterlin 11,9700 12,0300 11,9270 11,9870
İsviçre Frangı 9,3540 9,4010 9,3470 9,3950
ANKARA
ABD Doları 8,6470 8,7270 8,6420 8,7220
Avro 10,2480 10,3280 10,2470 10,3270
Sterlin 11,9100 12,1200 11,8670 12,0770

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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