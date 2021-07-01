Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6770 8,6780 8,6720 8,6730 Avro 10,2880 10,2890 10,2870 10,2880 Sterlin 11,9700 12,0300 11,9270 11,9870 İsviçre Frangı 9,3540 9,4010 9,3470 9,3950 ANKARA ABD Doları 8,6470 8,7270 8,6420 8,7220 Avro 10,2480 10,3280 10,2470 10,3270 Sterlin 11,9100 12,1200 11,8670 12,0770

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: