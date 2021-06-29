Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL

ABD Doları Alış 8,7270 satış 8,7280 Avro Alış 10,3710 Satış 10,3720

Sterlin Alış 12,0260 Satış 12,0860

ANKARA

ABD Doları Alış 8,6970 Satış 8,7770 Avro Alış 10,3300 Satış 10,4110

Sterlin Alış 11,9660 Satış 12,1760

Kapalıçarşı'da altındaki son durum ise şöyle

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 491,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 491,50 liradan işlem gördü.