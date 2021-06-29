Son Dakika
Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 29.06.2021, 17:23 29.06.2021, 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İSTANBUL
ABD Doları Alış 8,7270 satış 8,7280 Avro Alış 10,3710 Satış 10,3720
Sterlin Alış 12,0260 Satış 12,0860
ANKARA
ABD Doları Alış 8,6970 Satış 8,7770 Avro Alış 10,3300 Satış 10,4110
Sterlin Alış 11,9660 Satış 12,1760
Kapalıçarşı'da altındaki son durum ise şöyle
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 491,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 491,50 liradan işlem gördü.
32
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız