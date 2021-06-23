Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL

ABD Doları alış 8,6270 satış 8,6280

Avro alış 10,3160 satış 10,3170

Sterlin alış 12,0480 satış 12,1080

ANKARA

ABD Doları alış 8,5970 satış 8,6770

Avro alış 10,2760 satış 10,3560

Sterlin alış 11,9880 satış 12,1980

Öte yandan Kapalıçarşı da altın fiyatları ise şu şekilde işlem gördü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 497,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem gördü.