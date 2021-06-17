Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5360 8,5370 8,6840 8,6850 Avro 10,3450 10,3460 10,3810 10,3820 Sterlin 12,0160 12,0760 12,0880 12,1540 İsviçre Frangı 9,4680 9,5160 9,4800 9,5280 ANKARA ABD Doları 8,5060 8,5860 8,6540 8,7340 Avro 10,3050 10,3850 10,3410 10,4210 Sterlin 11,9560 12,1660 12,0280 12,2380