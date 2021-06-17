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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 17.06.2021, 18:04 17.06.2021, 18:07
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5360 8,5370 8,6840 8,6850
Avro 10,3450 10,3460 10,3810 10,3820
Sterlin 12,0160 12,0760 12,0880 12,1540
İsviçre Frangı 9,4680 9,5160 9,4800 9,5280
ANKARA
ABD Doları 8,5060 8,5860 8,6540 8,7340
Avro 10,3050 10,3850 10,3410 10,4210
Sterlin 11,9560 12,1660 12,0280 12,2380

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