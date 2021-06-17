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Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 17.06.2021, 18:04 17.06.2021, 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5360
|8,5370
|8,6840
|8,6850
|Avro
|10,3450
|10,3460
|10,3810
|10,3820
|Sterlin
|12,0160
|12,0760
|12,0880
|12,1540
|İsviçre Frangı
|9,4680
|9,5160
|9,4800
|9,5280
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5060
|8,5860
|8,6540
|8,7340
|Avro
|10,3050
|10,3850
|10,3410
|10,4210
|Sterlin
|11,9560
|12,1660
|12,0280
|12,2380
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