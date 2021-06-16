Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5260 8,5270 Avro 10,3450 10,3460 Sterlin 11,9800 12,0400 ANKARA ABD Doları 8,4960 8,5760 Avro 10,3050 10,3850 Sterlin 11,9200 12,1300

Öte yandan Kapalıçarşı'd altın fiyatları da şu şekilde:

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.375,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: