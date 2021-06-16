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Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 16.06.2021, 12:33 16.06.2021, 12:36
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,5260
|8,5270
|Avro
|10,3450
|10,3460
|Sterlin
|11,9800
|12,0400
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4960
|8,5760
|Avro
|10,3050
|10,3850
|Sterlin
|11,9200
|
12,1300
Öte yandan Kapalıçarşı'd altın fiyatları da şu şekilde:
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.375,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|511,00
|511,20
|509,00
|509,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.369,00
|3.390,00
|3.354,00
|3.375,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|466,20
|470,20
|464,20
|468,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.292,00
|3.312,00
|3.278,00
|3.298,00
|Yarım Ziynet
|1.646,00
|1.656,00
|1.639,00
|1.649,00
|Çeyrek Ziynet
|823,00
|828,00
|820,00
|825,00
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