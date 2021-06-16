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Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 16.06.2021, 12:33 16.06.2021, 12:36
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,5260 8,5270
Avro 10,3450 10,3460
Sterlin 11,9800 12,0400
ANKARA
ABD Doları 8,4960 8,5760
Avro 10,3050 10,3850
Sterlin 11,9200

12,1300

 Öte yandan Kapalıçarşı'd altın fiyatları da şu şekilde:

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.375,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00 511,20 509,00 509,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.369,00 3.390,00 3.354,00 3.375,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20 470,20 464,20 468,20
Lira(Tam) Ziynet 3.292,00 3.312,00 3.278,00 3.298,00
Yarım Ziynet 1.646,00 1.656,00 1.639,00 1.649,00
Çeyrek Ziynet 823,00 828,00 820,00 825,00

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