Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6670
|8,6680
|8,7040
|8,7050
|Avro
|10,2630
|10,2640
|10,2610
|10,2620
|Sterlin
|11,9470
|12,0070
|11,9710
|12,0310
|İsviçre Frangı
|9,3640
|9,4110
|9,3800
|9,4270
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6370
|8,7170
|8,6740
|8,7540
|Avro
|10,2230
|10,3030
|10,2210
|10,3010
|Sterlin
|11,8870
|12,0970
|11,9110
|12,1210
Kapalıçarşı'da son durum:
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 504,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 504,00 liradan işlem gördü.
Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.