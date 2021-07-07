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Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum

Ekonomi 07.07.2021, 17:35 07.07.2021, 17:40
Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,6670 8,6680 8,7040 8,7050
Avro 10,2630 10,2640 10,2610 10,2620
Sterlin 11,9470 12,0070 11,9710 12,0310
İsviçre Frangı 9,3640 9,4110 9,3800 9,4270
ANKARA
ABD Doları 8,6370 8,7170 8,6740 8,7540
Avro 10,2230 10,3030 10,2210 10,3010
Sterlin 11,8870 12,0970 11,9110 12,1210

 Kapalıçarşı'da son durum:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 504,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 504,00 liradan işlem gördü.

Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

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