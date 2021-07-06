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Döviz kurları ile altın fiyatlarında son durum...
Ekonomi 06.07.2021, 17:51 06.07.2021, 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6670
|8,6680
|8,6670
|8,6680
|Avro
|10,2830
|10,2840
|10,2630
|10,2640
|Sterlin
|11,9680
|12,0280
|11,9470
|12,0070
|İsviçre Frangı
|9,3750
|9,4220
|9,3640
|9,4110
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6370
|8,7170
|8,6370
|8,7170
|Avro
|10,2430
|10,3230
|10,2230
|10,3030
|Sterlin
|11,9080
|12,1180
|11,8870
|12,0970
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 503,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü.
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