Döviz kurları ile altın fiyatlarında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6670 8,6680 8,6670 8,6680 Avro 10,2830 10,2840 10,2630 10,2640 Sterlin 11,9680 12,0280 11,9470 12,0070 İsviçre Frangı 9,3750 9,4220 9,3640 9,4110 ANKARA ABD Doları 8,6370 8,7170 8,6370 8,7170 Avro 10,2430 10,3230 10,2230 10,3030 Sterlin 11,9080 12,1180 11,8870 12,0970

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 503,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü.