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Döviz kurları açıklandı
Döviz Kurları İstanbul ve Ankara için açıklandı
Ekonomi 23.11.2021, 12:48 23.11.2021, 13:02
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|12,2340
|12,2350
|Avro
|13,7670
|13,7680
|Sterlin
|16,2860
|16,3680
|ANKARA
|ABD Doları
|12,2040
|12,2840
|Avro
|13,7270
|13,8070
|Sterlin
|16,2260
|16,4360
11
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