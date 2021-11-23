Döviz kurları açıklandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 12,2340 12,2350 Avro 13,7670 13,7680 Sterlin 16,2860 16,3680 ANKARA ABD Doları 12,2040 12,2840 Avro 13,7270 13,8070 Sterlin 16,2260 16,4360