banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Döviz kurları açıklandı

Döviz Kurları İstanbul ve Ankara için açıklandı

Ekonomi 23.11.2021, 12:48 23.11.2021, 13:02
Döviz kurları açıklandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 12,2340 12,2350
Avro 13,7670 13,7680
Sterlin 16,2860 16,3680
ANKARA
ABD Doları 12,2040 12,2840
Avro 13,7270 13,8070
Sterlin 16,2260 16,4360

#ekonomi #döviz #Dolar #Avro #sterlin #İstanbul #Ankara
Yorumlar (0)
banner14
11
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?