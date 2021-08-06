Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları8,53908,54008,62608,6270Avro10,119010,120010,160010,1610Sterlin11,830011,880011,934011,9840İsviçre Frangı9,40979,41799,45209,4590ANKARAABD Doları8,51008,57008,59708,6570Avro10,080010,150010,121010,1910Sterlin11,780011,980011,884012,0840







