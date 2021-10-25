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Döviz haftaya rekorla başladı

Serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, avro 11,3700 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 25.10.2021, 23:25
Döviz haftaya rekorla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,55 azalarak 1.471,86 puandan başladı.

#Serbest piyasa #Borsa İstanbul
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