banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Döviz haftaya rekorla başladı

Serbest piyasada dolar 17,5516 liradan, avro 19,7460 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 20.12.2021, 23:49
Döviz haftaya rekorla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,8030 lira, avronun satış fiyatı ise 18,9880 lira olmuştu. Altının gram fiyatı ise 1.014,4399 liradan işlem görerek haftaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puandan başladı.
 

#döviz #altın
Yorumlar (0)
banner14
2
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18