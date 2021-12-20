Döviz haftaya rekorla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,8030 lira, avronun satış fiyatı ise 18,9880 lira olmuştu. Altının gram fiyatı ise 1.014,4399 liradan işlem görerek haftaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puandan başladı.

