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Döviz haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada dolar 17,5516 liradan, avro 19,7460 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 20.12.2021, 23:49
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,8030 lira, avronun satış fiyatı ise 18,9880 lira olmuştu. Altının gram fiyatı ise 1.014,4399 liradan işlem görerek haftaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puandan başladı.
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