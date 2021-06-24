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Dolar/TL Avro ve altında son durum...

Ekonomi 24.06.2021, 17:50 24.06.2021, 17:57
Dolar/TL Avro ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ ABD Doları 8,7030 SATIŞ 8,7040 Avro ALIŞ 10,3980 SATIŞ 10,3990 Sterlin ALIŞ 12,0900 SATIŞ 12,1500

ANKARA

ABD Doları ALIŞ 8,6730 SATIŞ 8,7530  Avro ALIŞ 10,3580 SATIŞ 10,4380 Sterlin ALIŞ 12,0300 SATIŞ 12,2400

Öte yandan altında son durum ise şöyle:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 498,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.305,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 498,40 liradan işlem gördü.

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