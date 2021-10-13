Son Dakika
Doların ateşi düşmüyor
Eylül ayında ABD'de beklentileri aşan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yükselişe geçen ABD dolar kuru tarihi zirvelerini yenilemeyi sürdürüyor. Türkiye'de piyasaların kapanışına doğru ABD Doları kuru 9,10 lira seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.
Ekonomi 13.10.2021, 17:27
ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurundaki artış rekor tazelemeye devam ediyor. Hafta başında geçilen 9 lira psikolojik sınırının üzerinde kademeli bir şekilde artışa devam eden kur, bugün 9,10'u da aştı. Gün ortasında 9,03'lü seviyelerdeki kur ABD enflasyodaki beklentilerin üzerinde artışla önce 9,07 seviyelerine sonra da 9,09'a yükseldi. ABD piyasalarının açılışının ardından Türkiye piyasalarının kapanışına doğru kur 9,10'un da üzerine çıktı.
15
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021