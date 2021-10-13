Doların ateşi düşmüyor

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurundaki artış rekor tazelemeye devam ediyor. Hafta başında geçilen 9 lira psikolojik sınırının üzerinde kademeli bir şekilde artışa devam eden kur, bugün 9,10'u da aştı. Gün ortasında 9,03'lü seviyelerdeki kur ABD enflasyodaki beklentilerin üzerinde artışla önce 9,07 seviyelerine sonra da 9,09'a yükseldi. ABD piyasalarının açılışının ardından Türkiye piyasalarının kapanışına doğru kur 9,10'un da üzerine çıktı.