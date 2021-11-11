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Doların ateşi düşmüyor... Dolar/TL, 9,94'ü; gram altın 591 lirayı geçti
Dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 9,94'ün üzerine taşırken euro/TL ise 11,40 seviyesini geçti. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 591 liranın üzerine çıktı.
Ekonomi 11.11.2021, 09:55 11.11.2021, 10:05
Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kıran dolar ve altındaki sert hareketler bu günde devam ediyor. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen kur 9,94'ün üzerine tırmandı. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybı yaşadı. Saat 10.02 itibariyle dolar 9,9292, Euro 11,4148 gram altın ise 591,80
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