Doların ateşi düşmüyor... Dolar/TL, 9,94'ü; gram altın 591 lirayı geçti

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kıran dolar ve altındaki sert hareketler bu günde devam ediyor. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen kur 9,94'ün üzerine tırmandı. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybı yaşadı. Saat 10.02 itibariyle dolar 9,9292, Euro 11,4148 gram altın ise 591,80