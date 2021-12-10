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Dolardan yeni tarihi zirve

Dolar/TL kuru güne yükselişle başlamasının ardından 13,90 seviyelerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Ekonomi 10.12.2021, 13:09
Dolardan yeni tarihi zirve

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 13,7956'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde rekor tazelemesinin ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 artışla 13,9088 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 15,7105'ten satılıyor.

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