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Dolardan yeni tarihi zirve
Dolar/TL kuru güne yükselişle başlamasının ardından 13,90 seviyelerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.
Ekonomi 10.12.2021, 13:09
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 13,7956'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni günde rekor tazelemesinin ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 artışla 13,9088 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 15,7105'ten satılıyor.
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